Basilicata: via libera delle Regioni a fondi extra per l’autismo! Ecco i dettagli

“Via libera delle Regioni in Conferenza Unificata al decreto sul riparto del Fondo per l’inclusione e per iniziative dedicate alle persone con disabilità e con disturbo dello spettro autistico“.

Lo afferma il capogruppo di FdI Basilicata, Tommaso Coviello, che aggiunge:

“Si tratta di 100 milioni di euro per il biennio 2022 e 2023 che, come specificato dalla ministra Erika Stefani, si aggiungono alla programmazione regionale.

Un’extra, dunque, per sostenere la sfera socio-assistenziale e per l’inclusione lavorativa.

Accogliamo con grande soddisfazione questo provvedimento che mira a potenziare il welfare a sostegno delle politiche per persone con disturbo dello spettro autistico.

In Basilicata, in sede di approvazione della manovra finanziaria 2022-2024, sono stato promotore di un emendamento alla Legge Regionale n. 40 del 2021 recante ‘Norme in materia di tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico‘ che ha quintuplicato le risorse a disposizione per il 2022 e triplicato quelle per biennio 2023 e 2024, circa 1,1 mln di euro per realizzare quanto è stato messo a sistema dalla suddetta legge.

Nel segno della civiltà siamo stati i precursori di un processo di evoluzione a sostegno della fragilità.

Presto, sarà istituito un ‘Centro di Riferimento Regionale’ per l’Autismo che con la Commissione Regionale Permanente sui disturbi dello spettro autistico, avrà il ruolo di elaborare e proporre alla Giunta regionale interventi integrati in materia sanitaria, sociale, scolastica e lavorativa.

È grande l’attenzione verso la rete assistenziale non dimenticando che è prioritario sostenere le famiglie e contestualmente supportare una piena inclusione in una società che non deve lasciare indietro nessuno“.

