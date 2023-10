Basilicata: Carabinieri trovano corpo senza vita!

In una struttura di via Ciccotti dell’ASP ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Potenza hanno trovato il cadavere di una persona di sesso maschile, probabilmente un senza tetto al momento non ancora identificato e presumibilmente sui 50 anni di età.

Scrive l’ASP in proposito:

“La struttura, così come accertato dall’Ufficio Tecnico, era in disuso da anni ma accessibile in alcuni varchi che erano stati forzati, per cui si è provveduto a far murare alcune aperture che avrebbero consentito ancora abusivamente l’accesso ai locali.

Sul posto, assieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, si è recato il Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Luigi D’Angola con l’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

A far rinvenire il cadavere già in avanzato stato di decomposizione, la segnalazione di alcuni conoscenti dell’uomo.

Sul cadavere è stato disposto l’esame autoptico”.a

