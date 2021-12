Basilicata: cane precipita in un dirupo! Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Lauria in data odierna alle ore 8.15 circa, sono intervenuti per recuperare un cane a Maratea in località Canale di Mezzanotte.

Il cane di proprietà di un cacciatore, mentre inseguiva un cinghiale, è accidentalmente scivolato in un dirupo per circa 50 mt. e grazie anche al GPS è stato localizzato.

Il proprietario resosi conto della pericolosità per poterlo recuperare autonomamente ha contattato il 115.

Il personale intervenuto ha allestito una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) per poter calare in sicurezza un operatore e con l’ausilio di una motosega si é creato un varco per poter raggiungere l’animale.

Il cane in buone condizioni è stato recuperato e consegnato al proprietario.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

