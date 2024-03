Basilicata, borse di studio per gli studenti: al via le domande! Ecco i dettagli

È stata pubblicata sul BUR n. 9 del primo marzo 2024 la Deliberazione di Giunta Regionale n.138 del 28 febbraio 2024, con la quale si è approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione delle Borse di Studio per l’anno Scolastico 2023/2024 per studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Si può presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito della Regione Basilicata (14 marzo 2024) e fino alle ore 12.00 del 23 aprile 2024, accedendo dalla sezione Avvisi e Bandi del sito istituzionale.

Per potersi candidare bisogna che si abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad €15.748,78.

L’ISEE richiesto è quello ordinario.