Basilicata: “bisogna offrire sostegno all’industria, alle imprese e all’agricoltura”! L’appello

“Manca poco al termine della consiliatura regionale, sarebbe il caso di concentrare tutte le energie esclusivamente per la Basilicata, evitando polemiche e distrazioni”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

“Molto è stato fatto, ma tanto ancora e di meglio resta da fare per non deludere le aspettative di chi ha creduto in un cambiamento declinato nei fatti e in una nuova prospettiva per la nostra Regione.

Non è più procrastinabile, per esempio, un’azione diretta a sostenere le imprese lucane: lo stiamo chiedendo da tempo.

L’anno scorso è andato via invano e, senza una iniziativa immediata, si rischia di far trascorrere allo stesso modo anche il corrente anno.

La Commissione europea ha esteso dal 2022 al 2023 il ‘Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina’, allentando i cordoni degli aiuti pubblici alle imprese che hanno subito danni a causa di circostanze internazionali avverse.

Si incida in questa direzione perché bisogna offrire sostegno all’industria, alle imprese e all’agricoltura.

La Regione proponga e si faccia approvare un ‘regime di aiuti’, e si muova subito, perché i tempi stringono.

Qui e ora la Comunità lucana aspetta di avere quel che merita”.a

