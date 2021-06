Basilicata, Bardi annuncia: “superate le 400.000 vaccinazioni”! I dettagli

La task force regionale ha comunicato stamane che nella giornata di ieri, 16 Giugno, sono 262.735 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (47,5 per cento) e 137.299 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (24,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 400.034 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Ora il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in relazione a questi dati annuncia:

“Superate le 400.000 vaccinazioni in Basilicata”.

E precisamente al momento siamo a quota 403.153 somministrazioni.

