Basilicata, auto si schianta contro un autocarro! Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri sul posto

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna, alle ore 10:00 circa, sono intervenuti sulla S.S. 658, al km 22.500, direzione Melfi, nei pressi dell’uscita di Lagopesole, a causa di un incidente stradale.

Un’autovettura ha tamponato un autocarro che si era arrestato al semaforo presente per lavori.

All’arrivo del personale, il conducente dell’autovettura era già stato estratto dall’abitacolo dal personale sanitario intervenuto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e collaborato per la rimozione dell’auto incidentata e hanno utilizzato un’autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul posto anche i Carabinieri.

MATERANEWS.NET

