Basilicata: attenzione alla nuova truffa che corre sui cellulari! I dettagli

Attenzione.

Diversi lucani stanno ricevendo negli ultimi giorni sms e messaggi Whatsapp da parte di fantomatici vecchi amici (e vecchi amiche).

È quanto accaduto anche ad un nostro lettore che alla Redazione segnala:

“Una nuova truffa WhatsApp sta interessando parecchi utenti, tra cui me.

Il messaggio fake, arriva da un numero sconosciuto di paesi orientali.

Il messaggio truffa è il seguente:

‘Ciao, non ci sentiamo da molto tempo, non so se riesci ancora a ricordarti di me, quindi ti ho inviato una mia foto ora, mi manchi molto, come stai recentemente?

Sono passato a un nuovo account WhatsApp, spero che tu possa aggiungere il mio nuovo account WhatsApp.

Possiamo tenerci in contatto meglio qui wa.me/.’

Ovviamente, da non cliccare sul link inviato dal numero.

Spero possa essere utile a molti utenti”.

Di seguito lo screenshot del messaggio incriminato.

