Basilicata, assunzioni Arpab: “giovani lucani segnalano ambiguità nel bando che scoraggiano la partecipazione”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Uil Fpl Basilicata:

“L’ARPAB faccia chiarezza circa i nuovi bandi per l’assunzione, per soli titoli, di figure professionali da inserire nel proprio organico.

Stiamo ricevendo quotidianamente diverse segnalazioni da parte di giovani lucani che ci segnalano le ambiguità presenti nel bando e che scoraggiano la partecipazione.

All’esito di verifiche effettuate è emerso che il bando pubblicato sul BUR del 16/01/2021 nella griglia dei requisiti riporta la locuzione “(ecc. ecc.)” che non fa comprendere chiaramente quali altri titoli saranno valutati oltre quelli elencati.

Chiediamo chiarezza su questo punto e su un’altra importante questione: come è noto, perché ampiamente comunicato dalla nuova dirigenza e dalla giunta regionale, l’ARPAB avrebbe dovuto bandire i concorsi per 80, posti frutto dell’accordo regionale con CGIL, CISL, UIL, ma che causa COVID sono stati sospesi.

Il recente DPCM del 14 Gennaio 2021 ha sancito che dal prossimo 15 Febbraio potranno essere finalmente espletati i concorsi, ma è chiaro che queste nuove selezioni per soli titoli rischiano di vanificare sia il primo bando che tutto il lavoro di contrattazione fatto a monte.

Che fretta c’è di espletare questi bandi se a breve potranno essere effettuate le procedure concorsuali concordate?

Quale che siano le motivazioni per le quali l’Agenzia abbia ritenuto di introdurre, in maniera del tutto frettolosa, il predetto bando, queste condurranno ad un unico effetto: restringere radicalmente la platea dei concorrenti.

Rivolgiamo quindi il nostro appello anche all’Assessore all’Ambiente, che soventemente ha invitato i giovani lucani a partecipare ai suddetti concorsi, affinché possa intervenire celermente al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle procedure concorsuali.

Tanto rilevato, come UIL FPL invitiamo l’Agenzia ad annullare in autotutela il predetto bando ed a sospenderlo convocando le OO.SS, atto doveroso per noi che abbiamo sempre richiesto l’avvio di procedure concorsuali, sia a tempo determinato ed indeterminato, atte a favorire la più ampia partecipazione dei candidati”.

