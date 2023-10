Basilicata: Antonietta Amoroso per tutti “zia Ninuccia” compie 100 Anni! Tantissimi auguri

Si è tenuta oggi Sabato 14 Ottobre, presso il Salone della Casa di Riposo San Vincenzo de Paoli a Melfi, la festa per i 100 anni della concittadina Antonietta Amoroso per tutti “zia Ninuccia”.

Un giorno straordinario in cui si sono riuniti, per celebrare il suo centesimo compleanno, parenti, amici e autorità.

Casalinga e prima di nove figli (6 femmine e tre maschi), circondata dall’affetto dei suoi cari (25 nipoti e 44 pro nipoti), ha raggiunto questo importante traguardo.

Cento anni di esperienze e lezioni di vita che ha condiviso con tutta la sua famiglia.

Ha attraversato un secolo di cambiamenti ha visto il mondo evolversi e la Storia con la esse maiuscola:

dal fascismo alla seconda guerra mondiale, dalla nascita della Repubblica Italiana all’entrata in vigore della Carta Costituzionale, dalla conquista della luna all’elezione del primo papa non italiano Carol Woityla, dallo scoppio della centrale nucleare di Cernobyl al crollo del muro di Berlino, dall’attentato alle Torri Gemelle a New York all’arrivo della moneta unica europea, dalla pandemia del Covid-19 alla scomparsa della Regina d’Inghilterra Elisabetta.

Sono stati quindi 36500 giorni vissuti intensamente.

In questo giorno speciale auguriamo tutti alla nostra zia Ninuccia ancora tanta salute, gioia infinita e momenti sereni nei giorni avvenire.

Che ogni giorno sia un nuovo capitolo straordinario di questa incredibile storia.

Tantissimi auguri!

Ecco le foto del compleanno di zia Ninuccia.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)