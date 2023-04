Basilicata: al via il concorso fotografico per promuovere l’accoglienza di coloro che hanno molto sofferto. I dettagli

“Dall’anno della sua costituzione nel 2019, la Fondazione ‘Luciana Blasi’, indice un concorso letterario fotografico dal titolo ‘Espressioni e Scatti di Accoglienza’, che ha come tema portante l’Accoglienza.

Nell’edizione 2023, su mia sollecitazione, è stato riservata una categoria di premio alle strutture che ospitano minori stranieri non accompagnati”.

Così il garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza di Basilicata, Vincenzo Giuliano, ricordando che “all’iniziativa è stata coinvolta anche l’Associazione Lucana dei Tutori Volontari di Minori Stranieri non Accompagnati, che segue molto da vicino le problematiche sia dei Tutori Legali che dei ragazzi tutelati, e che, al termine di ogni corso di Tutore Legale Volontario organizzato dall’Ufficio del Garante, annovera sempre più entusiasti soci.

La Fondazione Luciana Blasi-Fondazione di Partecipazione ETS promuove la diffusione della cultura dell’accoglienza contro l’emarginazione e la solitudine delle persone, con l’indizione di questo concorso anela a far sentire l’altro parte integrante di una comunità tramite la socialità del vivere insieme, accogliere e catalizzare intorno a sé qualsiasi persona che avesse bisogno di affetto e cura interiore.

In particolare, il concorso fotografico vuole idealmente illustrare il rapporto tra le persone, nelle varie forme in cui può esprimersi, attraverso l’accoglienza senza pregiudizi e discriminazioni e mira a incentivare e valorizzare la magia delle parole di tutti coloro che vogliono dar voce alla propria dimensione intima per contribuire a stimolare riflessioni e condivisione riguardo ad un argomento, l’Accoglienza, attraverso la narrazione o la poesia, senza pregiudizi e discriminazioni.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al mio ufficio o all’indirizzo mail: concorso@fondazionelucianablasi.it!”.a

