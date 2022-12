Basilicata: al via domani il seminario gratuito con il Professore di Psicologia “Aristide Saggino” e saranno consegnati anche i primi 6 Diplomi! Ecco i dettagli

Sabato 17 Dicembre alle ore 09:00 presso la sede della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Basilicata (sita a Potenza in via Alberobello 7) saranno consegnati i primi 6 Diplomi di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale.

La cerimonia di consegna, che vedrà i 6 specializzandi discutere il proprio lavoro di ricerca, sarà presieduta dal Prof. Aristide Saggino, Ordinario di Psicologia e Direttore del Comitato Scientifico della SSP Basilicata.

La Scuola, nata 4 anni fa, conclude così il suo primo ciclo di studio proponendosi, allo stesso tempo, come punto di riferimento per il territorio lucano e per le regioni limitrofe.

Un importante successo che consolida una presenza autorevole nel panorama di riferimento, presenza che diventa un fondamentale presidio per la formazione post Laurea per tutti gli Psicologi e i Medici che hanno desiderio di specializzarsi nella disciplina della Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale.

La giornata proseguirà poi nel pomeriggio con il Seminario formativo dal titolo “La psicoterapia basata sull’evidenza e il protocollo unificato transdiagnostico di David Barlow”.

Il seminario, organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi di Basilicata, si terrà alle ore 15:30 sempre presso la sede della Scuola e vedrà il Professore Aristide Saggino, Ordinario di Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria dell’Università di Chieti-Pescara, illustrare ai partecipanti le conoscenze relative alle principali linee guida, ai protocolli basati sull’evidenza dei risultati ed ai riferimenti concettuali del modello cognitivo-comportamentale in psicoterapia, con particolare attenzione ai principi guida, ideati dallo psicologo americano e professore emerito di psicologia David Barlow, del Protocollo Unificato Transdiagnostico dei disturbi emotivi, fondamentali per affrontare un ampio spettro di disturbi emotivi.

L’attività, ad accesso libero, è rivolta in particolar modo a Psicologi, Medici, operatori del settore e studenti.

