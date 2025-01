Basilicata, aggredisce la madre con un coltello! Ecco l’intervento dei Carabinieri

Conoscenza del territorio, presenza costante e rapidità d’intervento: queste le prerogative che hanno permesso ai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza di adoperarsi in maniera efficace e risolutiva in un grave episodio di violenza che ha turbato la tranquillità del week-end appena trascorso.

Nella tarda serata di venerdì, a Melfi, un 56enne del posto ha chiamato il 112 poiché, nel corso di un alterco familiare, il fratello più piccolo aveva aggredito la madre con un coltello lasciandola sanguinante con una ferita al polso.

La Centrale Operativa della locale Compagnia ha quindi subito inviato sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno bloccato il presunto aggressore e sequestrato l’arma.

L’anziana donna, ferita ed impaurita, è stata soccorsa ed accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Melfi per le cure del caso.

Da quanto emerso dagli accertamenti degli investigatori dell’Arma, l’evento si andrebbe ad aggiungere ad altri già denunciati dalla donna.

In applicazione del Codice Rosso, l’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Melfi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e disposto a carico dell’indagato, per il quale vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la custodia cautelare in carcere e la sottoposizione a perizia psichiatrica.