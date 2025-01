Matera, aperto un nuovo sentiero nel Parco della Murgia: ecco quando verrà inaugurato

L‘escursione inaugurale lungo il Sentiero 409 del Parco della Murgia Materana, Domenica 19 Gennaio alle 8:00, dà inizio al calendario delle attività della Sezione CAI (Club Alpino Italiano) di Matera “Falco Naumanni” in programma nel 2025.

Il Sentiero 409 inizia nei pressi del serbatoio di Contrada Murgia Timone, quando si imbocca uno sterrato che conduce al ripetitore conosciuto come “Tabellone”.

Dopo circa un chilometro, sulla destra, si incrocia un sentiero davanti al cui accesso è posizionato un cancello che, oltrepassato, conduce a uno sterrato.

Si raggiunge in discesa una costruzione abbandonata che si affaccia sulla gravina di Matera.

Il percorso prosegue verso il Bosco del Comune e lo Jazzo del Comune.

Uno sterrato prima e un percorso cementato poi conducono in salita al “Tabellone”.

Procedendo su un falso piano si ritorna al serbatoio di contrada Murgia Timone.

Con il Sentiero 409 prosegue l’impegno dell’Ente Parco della Murgia Materana nel valorizzare e regolare l’accesso al Parco, uno dei punti cardine della presidenza di Giovanni Mianulli.

Si conferma anche la valenza del protocollo di collaborazione siglato tra il Parco Regionale della Murgia Materana e il CAI Gruppo Regionale della Basilicata per la conoscenza, valorizzazione e tutela dell’ambiente, improntato a una maggiore attenzione e responsabilità verso il Parco.

Il Sentiero 406 era l’unica via che consentiva di raggiungere a piedi il Parco delle Chiese Rupestri partendo direttamente dai Sassi per mezzo della passerella sospesa realizzata nel 2016 che, da Porta Pistola, attraversa il torrente Gravina.

Ora, a disposizione di escursionisti e appassionati, c’è quindi un nuovo percorso inserito dall’Ente Parco della Murgia Materana nel Catasto Regionale dei Sentieri.

Negli ultimi mesi l’Ente ha provveduto ad avviare l’accatastamento dei Sentieri 406, 407, 408, 409 e 410.

Sono inoltre prossimi il tracciamento e l’accatastamento di almeno altri 20 Sentieri in un’area, quella del Parco Murgia, che si estende su oltre 8mila ettari.

Insieme agli altri Sentieri, anche il 409 sarà inserito per la prima volta, in collaborazione con l’Ufficio regionale per l’Amministrazione digitale, nel Geoportale della Regione Basilicata, il principale canale di diffusione delle informazioni territoriali della Infrastruttura Regionale dei Dati Spaziali (RSDI).

Uno strumento che agevola la ricerca delle informazioni fornendo materiali aggiornati sulla produzione cartografica tecnica e tematica, e consente la visualizzazione online delle cartografie e il catalogo dei geodati.

L’escursione di domenica, configurata con difficoltà “E”, terminerà alle ore 13:00 e si svilupperà lungo 10 chilometri.

Il calendario completo delle attività previste dalla Sezione CAI di Matera sarà presentato Sabato 18 Gennaio alle 16:30 nell’Open Space APT in piazza Vittorio Veneto.

Ecco come accedere facilmente ai percorsi dal Geoportale.

Screenshot