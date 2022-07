Basilicata: addio ad Alberto, strappato alla vita a soli 28 anni dal terribile incidente. Il ricordo

Basilicata in lutto dopo il brutto incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, sulla strada provinciale tra Potenza e Avigliano.

Nell’impatto tra due macchine purtroppo ha perso la vita un ragazzo.

Raggiunto dalla notizia, il Sindaco di Avigliano dichiara:

“Non ci sono parole per una tragedia come questa.

Soltanto tanto dolore e tanta amarezza.

La nostra comunità si stringe tutta intorno al dolore della famiglia e degli amici.

Ciao Alberto, riposa in pace“.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa improvvisa perdita.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)