Basilicata, Bardi: “Le bollette di Acquedotto lucano non possono aumentare e infatti non aumenteranno”. Ecco i dettagli

“L’acqua è la risorsa più importante della Basilicata.

La nostra regione vanta crediti per almeno 80 milioni di euro dalla Puglia e ci stiamo attivando per riscuoterli, cosa che non è mai avvenuta prima, come ha ricordato l’assessore On. Cosimo Latronico

Anche per questo motivo, le bollette di Acquedotto lucano non possono aumentare e infatti non aumenteranno.

Ribadisco un concetto: in caso di aggravamento della crisi idrica, daremo un canale preferenziale alle imprese agricole lucane.

Fermo restando l’assoluta priorità dell’acqua potabile per tutti”.

È quanto ha dichiarato il Governatore Vito Bardi.a

