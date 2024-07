Basilicata accolta a Firenze come novità tra le destinazioni turistiche per gli appassionati delle due ruote. I dettagli

A Becycle la Basilicata è stata accolta come la novità tra le destinazioni turistiche per gli appassionati delle due ruote.

Operatori turistici e della comunicazione provenienti da diverse parti del mondo hanno avuto modo di scoprire le tante opportunità offerte da un territorio incontaminato, con le sue 5 aree protette e i suoi borghi incastonati sulle montagne lucane.

A “BeCycle – Eccellenza italiana” svoltasi nei giorni scorsi alla Stazione Leopolda di Firenze su iniziativa di un brand come Pittimmagine e inauguratasi in concomitanza con la partenza del Tour de France da Firenze, la Basilicata cicloturistica è stata presente, oltre che con uno stand, in diverse occasioni di confronto.

Tra queste, un interessante talk moderato dal giornalista RAI, Alfredo Digiovampaolo, con il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, e il campione e testimonial lucano Domenico Pozzovivo.

Presentati al pubblico non solo la app “Basilicata free to move”, con i suoi 21 itinerari, ma anche i nuovi progetti come la piattaforma Routebasilicata e l’ultimissima guida prodotta sempre da Apt “L’anello dei parchi lucani in bicicletta”.

Durante il suo intervento Nicoletti ha citato anche iniziative organizzate in Basilicata per gli amanti della bici come la Pollino Marathon, ricordata anche da Domenico Pozzovivo, la recente Maratea-Matera e il Basilicata bike trail.

Di Basilicata si è parlato anche in occasione dei talk su enoturismo e cicloturismo, e nel panel relativo a trail e gravel, con l’offerta di parchi, paesaggi e strade bianche lucane.