Basilicata: 126 lavoratori di questa azienda ancora senza futuro. Ecco le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Filt Cgil Basilicata e Uil Trasporti Basilicata:

“Si è tenuto oggi davanti al supermercato Conad di Potenza, in via della Meccanica, il primo presidio dei 126 lavoratori ex Auchan organizzato dai sindacati di categoria Filt Cgil e Uil Trasporti.

A oggi i lavoratori non hanno ricevuto nessuna certezza circa l’impegno del mantenimento dei livelli occupazionali al sito di San Nicola di Melfi (PZ) nel passaggio da Auchan a Conad.

Il gruppo Margherita, a nostro avviso, rappresenta solo uno specchietto per le allodole per lasciare a casa i lavoratori della logistica del magazzino lucano.

Il presidio è stato deciso a seguito del tavolo tecnico che si è tenuto presso l’assessorato alle Attività Produttive della Regione Basilicata con la presenza delle segreterie regionali Filt Cgil, Uil Trasporti, i sindaci dei comuni di Lavello (PZ) e Melfi e il rappresentante di Margherita/Conad e che non ha portato ad alcuna soluzione.

I 126 lavoratori dell’ex magazzino Auchan continuano a vivere nell’incertezza futura e nell’impossibilità di poter esaudire i minimi bisogni delle proprie famiglie.

Anche dal ministero, dove sono arrivate sollecitazioni sindacali, politiche e sociali, non vi è stata alcuna risposta.

I sindacati annunciano pertanto ulteriori presidi anche nei giorni a venire e la richiesta di un nuovo incontro a Mise fino a quando la vertenza non troverà giusta soluzione e vengano riconosciuti ai lavoratori i propri diritti.

