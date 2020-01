Basentana: “Sono finalmente cominciati i lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza”! I dettagli

Ecco quanto fa sapere, in un post pubblico, l’Associazione Vittime S.S. 407 Basentana:

“Dopo numerose sollecitazioni e iniziative intraprese dalla nostra associazione e da altre presenti sul territorio che si occupano di viabilità ed infrastrutture, sono finalmente cominciati i lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza della S.S. 407 Basentana.

Ora ci auguriamo solo che i lavori vengano consegnati entro i tempi concordati, e soprattutto che a breve vengano appaltati anche gli altri lotti.

Ora dobbiamo solo continuare a combattere per il raddoppio della S.S. racc. Matera-Ferrandina per far sì che anche questa strada, che ormai non è più idonea a sostenere la mole di traffico attuale, venga ampliata, ammodernata e resa più sicura.

Noi tutti continueremo a vigilare ed a tenere alta l’attenzione”.

Di seguito alcune foto che mostrano la situazione del cantiere nel tratto bivio Grassano – Scalo Salandra.