Bardi: “In Basilicata in calo la disoccupazione mentre aumenta l’occupazione lavorativa delle donne. Incoraggianti questi dati”! I dettagli

“I dati Svimez che vedono una crescita dell’occupazione, dei tassi di attività e un calo della disoccupazione in Basilicata rispetto al 2019 sono sicuramente incoraggianti”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che aggiunge:

“Il dato è particolarmente da sottolineare non solo perché in questi anni abbiamo vissuto una pandemia senza precedenti, ma soprattutto perché il dato più incoraggiante è quello che riguarda la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, cresciuta notevolmente rispetto all’anno precedente.

Si tratta di un trend che bisogna rafforzare, implementando le politiche attive che abbiamo messo in campo per sostenere il mondo produttivo lucano, come abbiamo scritto nel piano strategico regionale”.

I dettagli.

