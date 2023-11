Azione, da Tricarico parte la campagna di ascolto e co-progettazione del programma di governo per la Basilicata. I dettagli

Prende il via da Tricarico (MT) la campagna di ascolto e co-progettazione del programma di governo per la Basilicata, con focus sulle Aree Interne, organizzata da Azione.

L’incontro è fissato per domani 1 dicembre, alle ore 18, presso la Casa delle Associazioni in Via Rocco Scotellaro.

Al dibattito interverranno:

Lidia Pantone, responsabile della Scuola di Formazione Politica di Azione Basilicata;

Vincenzo Ligorio, segretario provinciale di Azione Matera;

Donato Pessolano, segretario regionale di Azione Basilicata;

Marcello Pittella, consigliere regionale e membro della segretaria nazionale di Azione.

Di seguito la locandina con i dettagli.