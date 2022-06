Azienda Sanitaria Matera: “Concluso l’iter per la procedura di reclutamento di infermieri, medici e farmacisti”

“L’Asm comunica che nella strategia di reperimento di nuovo personale per offrire il miglior servizio a tutela della salute della popolazione, ha concluso l’iter per la procedura di reclutamento di infermieri e medici per le branche di geriatria, ginecologia e chirurgia.

Sono azioni di reclutamento molto importanti che porteranno al rafforzamento della linea infermieristica per le sale operatorie: si tratta di un’attività irrinunciabile per risolvere il problema dei tempi di attesa. Sono in progress anche le procedure come da piano autorizzato dalla regione per il reclutamento della linea amministrativa middle chain irrinunciabile per il buon funzionamento dell Azienda.

Stiamo inoltre provvedendo all’avvio di tutti gli strumenti informatici e informativi che si esplicano anche attraverso la riprogettazione del portale istituzionale aziendale, che deve essere lo strumento di facile accesso e utilizzo dei nostri servizi.

L’Asm sta tenacemente lavorando anche sulla comunicazione, con un’importante azione di trasparenza: a breve saranno attivati gli account sociali instagram e linkedin, indispensabili per interagire con i cittadini”.

Inoltre e’ in progress il nuovo piano di formazione aziendale che sarà inviato alle oo.ss .

Come da procedura, saranno previsti corsi sulla sicurezza per operatori e pazienti, sull’anticorruzione, trasparenza, privacy, sulla gestione del budget e sull’utilizzo dei nuovi strumenti informatici per la gestione delle televisite.

E’ fondamentale seguire l’aggiornamento degli operatori tutti, compresa la linea amministrativa che deve essere costantemente aggiornata”.

Lo afferma in una nota il direttore generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti.

