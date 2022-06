Frana di Pomarico: oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza questa zona. Ecco tutti gli interventi previsti

Il Comune di Pomarico ha predisposto un piano per la messa in sicurezza dell’area post demolizione in Corso Vittorio Emanuele.

Il cronoprogramma degli interventi prevede:

Messa in sicurezza dell’area dopo la demolizione dei fabbricati compromessi dalla frana e rimozione macerie. Importo 1.4 milioni di euro;

Risagomatura del versante da valle a monte. Importo 3.9 milioni di euro;

Completamento dell’intervento di riduzione del rischio ideologico di tutto il versante di corso Vittorio Emanuele, (Pesco di Nembo-Isola san Pietro) e ricucitura di tutto il versante. Importo 5 milioni di euro.

