Ater Matera: “nessun ritardo sulla consegna degli alloggi a Marconia”. I dettagli

L’Amministratore Unico dell’ATER di Matera Lucrezia Guida, smentisce l’allarmismo, infondato, lanciato dal Sindaco di Pisticci – Domenico Albano, circa i presunti ritardi e la modalità di gestione degli immobili, comunicando che non c’è nessun ritardo e l’efficienza degli uffici e della gestione degli immobili da parte dell’ATER di Matera è fuori discussione.

ATER Matera precisa che:

“prima di poter affidare a nuovi inquilini aventi diritto, gli immobili rilasciati a seguito di rinuncia o sgombero, è dovere dell’Ente ripristinare le normali condizioni di agibilità e, quindi, questo vuol dire effettuare degli interventi di diversa natura per la sistemazione dell’alloggio.

Le risorse necessarie per le ristrutturazioni, nel quale sono ricompresi gli alloggi di Marconia, sono pari a 200.000 euro e derivano dal programma di reinvestimento delle somme rivenienti dalle vendite degli immobili dell’ATER che sono stati approvati a novembre 2021 da questo Ente e autorizzati dalla Regione Basilicata a maggio 2023.

Pertanto nessun ritardo è attribuibile all’ATER di Matera, tanto che sono già in corso di esecuzione le attività di progettazione esecutiva per ripristinare le normali condizioni di agibilità degli alloggi e per poterli consegnare agli aventi diritto nel minor tempo possibile.

Il fenomeno delle occupazioni abusive è relativamente contenuto nella Provincia di Matera ad eccezione di alcune aree.

Inoltre l’ATER di Matera è sempre in prima linea contro l’emergenza abitativa e si è sempre prodigata per ostacolare gli accessi abusivi attraverso una pronta muratura di porte e finestre di immobili liberi.

A tal proposito servirebbe un maggior controllo e collaborazione con la polizia locale e le altre forze dell’ordine nel vigilare su queste tipologie di immobili visti gli ultimi e ripetuti episodi”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)