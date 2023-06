Matera: bravissimi i Vigili del Fuoco che salvano due animali! Ecco le foto

Un altro salvataggio, anzi, un duplice salvataggio portato a termine dai VV.F del Comando di Matera.

Intorno alle ore 7.30 di stamattina, la squadra VV.F. di Policoro è intervenuta per un recupero di animali.

Sono stati allertati per soccorrere un vitello di circa 150 kg caduto in una fossa, profonda circa 5 metri, in una zona abitualmente destinata al pascolo, sui calanchi in agro di Aliano.

Grazie al supporto degli specialisti nelle tecniche S.A.F. (Speleo-Alpinistico-Fluviale) si è rilevata, nello stesso fosso, la presenza anche di un mulo del peso di circa 30 kg.

Entrambi gli animali sono stati tratti in salvo ed assicurati ai loro proprietari.

