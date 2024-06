Asm di Matera: assunzione di Assistente amministrativo. L’avviso

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha indetto un avviso pubblico per la selezione di Assistente Amministrativo.

In esecuzione della deliberazione aziendale n. 455 del 15/05/2024, è indetto avviso pubblico di selezione, per soli titoli, per eventuali assunzioni a tempo determinato di Assistenti Amministrativi -–– Area degli Assistenti.

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di ammissione di seguito elencati:

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea nel rispetto del DPCM n.174/1994, nonché:

– per i familiari di cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38, comma 1, d.lgs. n. 165/2001);

– per i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea, titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001) o titolarità dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” (art. 25 d.lgs. n. 251/2007 e art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;

2. possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione.

L’accertamento dell’idoneità alla mansione specifica sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.

Ai fini della partecipazione all’avviso, è richiesto il possesso del seguente titolo di studio:

• DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Il titolo deve essere conseguito al termine di un ciclo di studi quinquennale e consentire l’accesso all’università. Ove, in base all’ordinamento scolastico di riferimento, siano necessari eventuali anni o esami integrativi per consentire l’accesso agli studi universitari, il candidato dev’esserne in possesso alla data di scadenza della domanda.

Per ulteriori informazioni consultare il bando completo sul sito asmbasilicata.it.