Anche in Basilicata i cardiologi ospedalieri gratuitamente al servizio dei cittadini. Ecco i dettagli

La Fondazione per il Tuo cuore HCF ONLUS dei Cardiologi Ospedalieri ANMCO, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, dal 10 Febbraio al 16 Febbraio, in occasione di San Valentino, lancia l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2025”, giunta alla sua diciannovesima edizione.

La Fondazione spiega:

“Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura.

È dunque molto importante ridurre l’incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante”.

Durante la settimana la Fondazione attiverà il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno 600 cardiologi ANMCO delle Strutture aderenti all’iniziativa, con 1300 ore di consulenza cardiologica gratuita.

Sarà possibile chiamare da Lunedì 10 a Venerdì 14:

dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

L’iniziativa si svolgerà anche in presenza per l’intera settimana e in alcune cardiologie si eseguiranno gratuitamente screening cardiologici personalizzati e/o dibattiti ed eventi di formazione sulle diverse tematiche.

Sul sito della Fondazione sarà pubblicato il calendario delle attività previste con i giorni e orari di risposta telefonica oltre alle iniziative in presenza sull’intero territorio.

Anche quest’anno la Fondazione per il Tuo cuore desidera in particolare puntare l’attenzione su:

Fibrillazione atriale,

Cardioncologia,

Cardiologia di genere,

Scompenso Cardiaco,

Prevenzione dei fattori di rischio modificabili, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a riguardo e prevenire alcune delle più diffuse patologie cardiovascolari.

Il prof. Domenico Gabrielli – Presidente Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e Direttore Cardiologia dell’Ospedale San Camillo di Roma – dichiara:

“Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero, oltre che di mortalità, ed è dunque necessario portare avanti campagne educative al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla prevenzione e promuovere la salute del cuore.

La prevenzione è fondamentale in ogni fase della vita e deve iniziare sui banchi di scuola.

Rappresenta infatti l’arma più efficace per contrastare l’insorgenza e la progressione delle malattie cardiovascolari e la Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri ANMCO, che ho l’onore di presiedere, da oltre vent’anni si impegna attivamente in questo senso attraverso la ricerca e diverse iniziative di prevenzione, con l’obiettivo di ridurre le malattie cardiovascolari che colpiscono indistintamente uomini e donne.

Anche quest’anno desideriamo puntare l’attenzione sulla prevenzione di genere poiché spesso le donne trascurano la loro salute e tendono a ritardare l’accesso alle cure cardiovascolari, anche a causa della sintomatologia che frequentemente si differenzia da quella maschile venendo sottovalutata.

Le malattie cardiovascolari hanno una distribuzione temporale diversa nella vita dell’uomo rispetto a quella della donna.

In quest’ultima sono infatti più tardive e compaiono tipicamente dopo la menopausa mentre nell’uomo in età più giovanile.

A causa del cambiamento dello stile di vita vi è però anche nelle donne un aumento di queste patologie in fase più precoce, con un impatto rilevante soprattutto in termini di prognosi sfavorevole e quindi di mortalità.

Vi sono fattori di rischio che nelle donne possono risultare più determinanti, come ad esempio il diabete che anche in forme non conclamate può provocare in maniera più aggressiva lesioni e disturbi a livello vascolare sulle arterie di tutto l’organismo così come l’ipertensione che può danneggiare gli organi in maniera più invasiva rispetto al sesso maschile.

Anche per quanto riguarda il fumo alcuni studi evidenziano che le donne fumatrici corrono più pericoli rispetto agli uomini poiché sono esposte ad un maggiore rischio di danni provocati dal fumo di sigaretta.

È importante dunque una prevenzione personalizzata: guardare il paziente nel suo insieme, fare attenzione alle patologie correlate e conoscere i fattori di rischio del singolo paziente, al fine di avviare il percorso diagnostico preventivo più corretto”.

Il dott. Marco Fabio Costantino dichiara:

“L’ANMCO, con oltre 6000 iscritti Presidente regionale ANMCO Basilicata – è impegnata da oltre 60 anni sul territorio per potenziare l’operato dei propri Cardiologi, fiore all’occhiello della Medicina Italiana nel panorama internazionale.

L’iniziativa di Cardiologie Aperte è una preziosa occasione che i cardiologi ANMCO vogliono offrire gratuitamente a tutti i cittadini che lo desiderano.

Gli italiani devono essere consapevoli che la maggior parte delle patologie cardiovascolari potrebbe essere evitata con uno stile di vita adeguato, fatto di attività fisica regolare, alimentazione equilibrata, controllo della pressione e del colesterolo, monitoraggio del peso, riduzione dell’alcol, astensione dal fumo ed aderenza alle terapie laddove prescritte”.

La Campagna per il Tuo cuore 2025 sarà attiva anche sui social con l’hashtag #cardiologieaperte2025.

Per conoscere tutte le attività della Fondazione per il Tuo cuore e l’elenco delle Cardiologie aderenti alla Campagna è possibile consultare il sito www.periltuocuore.it.

Ecco la locandina dell’iniziativa.