Amministrative a Policoro: ecco chi sono i tre candidati alla carica di Sindaco

Conto alla rovescia per le Elezioni Amministrative a Policoro, tra i 22 Comuni della Basilicata al voto il 12 Giugno.

Così in una nota l’ex referente “Lega Salvini Premier” di Policoro, Rocco Albini:

“Io come sempre dico la mia.

Senza mai nascondermi dietro un dito.

Analizzando i tre candidati alla carica di Sindaco mi sento di dire: che mai come in questa tornata elettorale Policoro può ritenersi fortunata.

Sono tre persone che hanno competenze e potenzialità per fare bene e saper amministrare una città; riteniamoci fortunati:

Enrico Bianco, persona per bene, molto seria con esperienza amministrativa: sono convinto che possa far bene per Policoro;

Gianluca Marrese, anch’egli molto serio, genuino con capacità politiche non indifferenti pur non avendo politicamente con me nulla che ci accomuna, ma ha una stima dal punto di vista umano e personale che mi porta a augurargli sempre il meglio nella sua vita politica e privata;

Nicola Lopatriello: tutti sanno quanta stima abbia di lui da anni; mi candidai nella lista di Alleanza Nazionale nella coalizione che sosteneva Lopatriello Sindaco quando ero un ragazzino. Ho sempre detto in qualsiasi momento e luogo che per me è stato l’ultimo Sindaco di questa città.

In bocca al lupo a tutti.

W POLICORO.

Forza Giuseppe Maiuri, candidato consigliere”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)