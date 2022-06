Il Sindaco di Matera a Trebisacce per un’accordo che porti ad un turismo di sempre maggiore qualità. Ecco i dettagli

Oggi verrà firmata la “Carta di Matera-Trebisacce” per un viaggio nella storia da Matera a Sibari e la Costa dei Tre Miti, Italo, Ulisse e Federico.

Dopo l’incontro il 27 aprile a Matera, il Sindaco Bennardi oggi firmerà a Trebisacce con altri sindaci aderenti un accordo per intraprendere insieme un percorso amministrativo condiviso che porti ad un’esperienza turistica e culturale sempre più accessibile, inclusiva e felice.

L’appuntamento è per il 10 giugno nella Sala Consiliare del Comune di Trebisacce ore 11:00.

Il Primo cittadino afferma:

“Una carta ed una intesa che spinge Matera e l’arco ionico ad un turismo di sempre maggiore qualità condividere strategie, visioni e flussi di viaggiatori di qualità, quelli in cerca di esperienze, di storia, di bellezza e di felicità per tutti non può che aiutarci nel governare e valorizzare al meglio il turismo.

Matera è a disposizione nel fare rete, quando c’è alla base un progetto di qualità turistica”.

Ecco il programma della giornata.

𝗗𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗮 𝗦𝗶𝗯𝗮𝗿𝗶 𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗿𝗲 𝗺𝗶𝘁𝗶 – 𝗩𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮

Presentazione della Carta di Matera-Trebisacce

Venerdì 10 giugno 2022 – Sala Consiliare Comune di Trebisacce –

Ore 10.00 – Registrazione partecipanti;

Ore 11.00 – Inizio lavori.

Interverranno:

𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤 𝙋𝙤𝙣𝙩𝙚 – Commissario straordinario del Comune di Trebisacce;

𝘿𝙤𝙢𝙚𝙣𝙞𝙘𝙤 𝘽𝙚𝙣𝙣𝙖𝙧𝙙𝙞 – Sindaco di Matera;

𝑴𝒐𝒏𝒔. 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒐 𝑺𝒂𝒗𝒊𝒏𝒐 – Vescovo della Diocesi dei Cassano allo Ionio;

𝑭𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒂𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒛𝒛𝒖𝒑𝒐𝒍𝒊 – Coordinatore progetto Sibari e la Costa dei Tre Miti;

𝑨𝒏𝒕𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒅𝒊 – Project Manager;

𝙎𝙖𝙣𝙩𝙞𝙣𝙤 𝙋𝙖𝙨𝙘𝙪𝙯𝙯𝙞 – Direttore Polo Innovazione Cultura e Turismo Cassiodoro;

𝑭𝒊𝒍𝒊𝒑𝒑𝒐 𝑫𝒆𝒎𝒎𝒂 – Direttore del Parco Archeologico di Sibari e Direzione Regionale Musei Calabria;

Interverranno i Sindaci dei Comuni aderenti al progetto Sibari e La Costa dei tre miti – Italo, Ulisse e Federico.

Modera 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒂 𝑴𝒂𝒛𝒛𝒐𝒕𝒕𝒂 – Giornalista.

Di seguito la locandina con i dettagli.

