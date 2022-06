Pisticci: prosegue il progetto di collegamento Marconia-Basentana. Ecco le ultime notizie

Ieri 9 Giugno, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Negro, il Sindaco di Pisticci ha partecipato ad un incontro in Prefettura, richiesto dalla Amministrazione e convocato e coordinato dal Prefetto, sul tema dello svincolo per Marconia sulla SS Basentana.

Erano presenti:

il Prefetto;

l’Anas;

la Regione Basilicata;

la Provincia di Matera;

la Polizia Stradale.

Come rende noto il Primo cittadino, Domenico Albano:

“Durante l’incontro si è discusso della importanza di tale intervento in termini di sicurezza, di collegamento per il territorio e per l’indotto che potrebbe assicurare alle numerose aziende insediate nell’area.

Nello specifico, si è convenuto sulla utilità di dare seguito al progetto esecutivo di collegamento Marconia-Basentana, già nella disponibilità della Provincia di Matera, con il decisivo coinvolgimento della Regione Basilicata.

L’incontro fa seguito ad una richiesta inviata nel febbraio scorso alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera e all’ANAS, a testimonianza del grande interesse che fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo assicurato a questo importante tema”.

