All’ospedale di Matera un corso teorico pratico su questo argomento. I dettagli

Nell’ambito delle “Giornate materane dell’Otorinoralingoiatria” il prossimo 5 Ottobre 2024, alle ore 8:15 avrà luogo all’Auditorium dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera il corso teorico pratico di “Tracheotomia e gestione cannula endotracheale” patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale.

Il workshop che sarà aperto dalla Direzione Strategica dell’ASM, è presieduto da Domenico Cifarelli, Responsabile facente funzione della Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria e da Francesco Massimo Romito, Responsabile della Unità di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Matera.

Gli interventi di tracheotomia gestionale, permanente o temporanea sono in aumento, così come è in aumento il numero delle indicazioni chirurgiche alla tracheotomia per le patologia oncologica.

Ciò ha portato ad un aumento dei pazienti tracheostomizzati presenti nei reparti non specialistici come Rianimazione, Unità di terapia Subintensiva, Medicina Interna, Geriatria, Neurologia, Pneumologia e Riabilitazione, Chirurgia Generale, con il conseguente problema della gestione di tali pazienti alla dimissione.

Afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo:

“È indispensabile che la gestione del paziente portatore di tracheotomia rientri nell’addestramento di base e nel bagaglio culturale di tutti gli Operatori Sanitari, considerando che l’interesse sull’argomento è sempre attuale e le richieste di chiarimenti in aumento”.