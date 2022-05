All’ospedale di Matera questi clown sempre presenti per strappare un sorriso a chi soffre: “Oggi festeggiamo 500 turni in 10 anni”! Complimenti

Non si fermano le iniziative organizzate dall’associazione Oasi del Sorriso a Matera e provincia: capitanata dal presidente Giovanni Martinelli, porta da tempo il sorriso negli ospedali materani, un impegno di valore che auguriamo continui ancora per molto.

L’associazione, in questi giorni, ha raggiunto un importante traguardo.

Come fa sapere il suo Presidente:

“5.11.2010 inizio della nostra entrata in Terapia Intensiva e oggi 10.5.2022 festeggiamo i nostri primi 500 turni.

Un Grandissimo Grazie a tutto il Personale Unico e Speciale della Rianimazione.

Vorrei ricordarVi che non facciamo raccolta fondi di nessun tipo, chi vuole può aiutarci donandoci il 5X100, Grazie a chi lo farà”.

Con grande gioia e riconoscimento il dottor Francesco Massimo Romito, in una nota di ringraziamento, ha detto:

“Grazie per la presenza, grazie per il pensiero, grazie per la dedizione.

Sono 500 turni in circa 10 anni: non posso che essere contento di questa Amicizia che nasce dalla condivisione di quei Valori che distinguono gli Uomini dalla gente.

Prendersi cura dei fragili e non solo curare!

Ti auguro altri cinquecento turni all’anno e, soprattutto, ti auguro di seminare e coltivare queste emozioni in modo che quanto fatto sino ad ora possa essere solo l’inizio.

Ad Majora!”

Complimenti a tutti i volontari di questa associazione che riescono a portare un sorriso nei luoghi in cui regna molto spesso la sofferenza.a

