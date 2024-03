Alle elezioni regionali non ammessa la lista ‘La Vera Basilicata’ per la circoscrizione di Matera. Ecco chi sono i candidati consiglieri esclusi dalla competizione

La lista ‘La Vera Basilicata’ per la circoscrizione di Matera non è stata ammessa alle elezioni regionali che si terranno in Basilicata il 21 e 22 aprile 2024.

Tuttavia hanno già presentato ricorso i membri della lista a sostegno di Vito Bardi.

Al momento non potranno partecipare alla competizione elettorale i seguenti candidati consiglieri della lista La Vera Basilicata per la circoscrizione di Matera: