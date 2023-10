All’Azienda Sanitaria Locale di Matera il riconoscimento degli organizzatori della “Race for the cure” per il gruppo più numeroso di iscritti alla gara di solidarietà! Complimenti

E’ andato all’azienda Sanitaria Locale di Matera il riconoscimento degli organizzatori della “Race for the cure” per il gruppo più numeroso di iscritti alla gara di solidarietà svoltasi ieri a Matera ed organizzata da Komen Italia.

Il Team ASM, capeggiato dal Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti, e formato da dipendenti della azienda, medici, infermieri e stakeholder è risultato il gruppo più numeroso tra le pubbliche amministrazioni che hanno preso parte all’evento simbolo della Komen Italia, la “Race for the Cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Negli ultimi anni la squadra ASM è sempre stata fra le più numerose, salendo sul podio della solidarietà tra le aziende premiate per la maggiore adesione.

Sostiene il Direttore Generale Sabrina Pulvirenti:

“Questo riconoscimento premia l’impegno dell’ASM sui temi della sensibilizzazione e della prevenzione dei tumori, un impegno costante che perseguiamo sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

La grande adesione al nostro gruppo è un riconoscimento ed un ringraziamento alle “Donne in Rosa”, le vere protagoniste della manifestazione.

Grazie alle loro coraggiose testimonianze e alla condivisione delle loro esperienze, le Donne in Rosa hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e generato, negli anni, un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, trasferendo forza e speranza alle 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno“.

In quest’ottica il Direttore Generale dell’ASM, nonché Commissario straordinario del CROB di Rionero in Vulture ha annunciato che “sono in itinere le attività per riprendere lo screening regionale per la prevenzione dei tumori.

In più, in occasione dell’ottobre rosa, mese della prevenzione femminile, sono previste attività di sensibilizzazione e visite gratuite”.

