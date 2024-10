Aide Basilicata sarà presente al G7 per la disabilità di Assisi con i suoi ragazzi “speciali”. I dettagli

AIDE Basilicata è stata invitata dalla Ministra Locatelli a partecipare al primo G7 dedicato all’inclusione e alla disabilità che si terrà ad Assisi dal 14 al 16 ottobre: un evento straordinario e occasione per un confronto a livello ministeriale tra i Paesi G7.

In particolare, ad attirare l’attenzione della Ministra, durante la sua visita a Matera nell’Aprile scorso, è stato il progetto di AIDE Basilicata “Acqua, aria, terra e fuoco”: un percorso di arteterapia con laboratori di ceramica per i ragazzi con disabilità della Basilicata. Invitata dalla stessa AIDE per la presentazione del progetto, la Ministra ha potuto osservare i ragazzi al lavoro proprio nel Laboratorio dell’Hubout Spazio Spine Bianche Urban Center, dato in concessione dal Comune di Matera fino al termine delle attività. Durante il corso del progetto sono stati implementati e già conclusi altri tre laboratori a Melfi, Tricarico e Montalbano Jonico.

Finanziato da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con CESVI, il progetto ha infatti come obiettivo principale quello di dare una risposta alle esigenze di inclusione di giovani diversamente abili, ma anche fornire a questi ragazzi gli strumenti per trovare un’occupazione.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e all’accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, delle imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Per la Ministra è “un laboratorio straordinario, che mette in risalto i talenti e le competenze dei ragazzi,” così speciale tanto da invitare una delegazione di AIDE a raccontare e mostrare le attività che vengono messe in campo e rappresentare un territorio che sposa e supporta simili iniziative.

Per AIDE Basilicata, è significativo come tale progetto si raccordi perfettamente con le ultime iniziative legate all’adesione di Matera alla rete “città della ceramica” che dà valore alla propria identità culturale di città artigianale e che quindi supporta ulteriormente la vocazione di Matera.

Ed è ancor più significativo se si considera che il progetto promuove l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati in un ambito che si preannuncia di forte sviluppo a breve termine.

Dichiara Anna Selvaggi Presidente AIDE Basilicata:

“Partecipare al primo G7 dedicato ai diritti delle persone con disabilità è un riconoscimento per il grande lavoro che tutti i collaboratori di Acqua, terra e fuoco stanno svolgendo con passione e dedizione e di questo ringrazio la Ministra Alessandra Locatelli.

La partecipazione di AIDE Basilicata è un onore per tutto il territorio lucano che sarà rappresentato in un contesto così importante, confrontandosi con realtà provenienti da tutta l’Italia”.

Afferma Alessandra Modenese, Direttrice regionale di Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo:

“Grazie al programma Formula sono stati raccolti oltre 100mila euro, fondi necessari per regalare un percorso di arte terapia ai ragazzi con disabilità della Basilicata perché possano incrementare la propria autostima, acquisire nuove capacità, scoprire parti di sé sconosciute e valorizzare nuovi punti di forza attraverso il linguaggio artistico.

Il nostro Gruppo contribuisce con continuità e partecipazione a progetti di inclusione, nella piena volontà di essere vicini ai bisogni delle famiglie che vivono un disagio, confermando la propria vocazione di banca d’impatto, sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei territori in cui opera”.