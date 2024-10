Aide Basilicata ad Assisi con i suoi ragazzi speciali espone i bellissimi manufatti in ceramica realizzati. I dettagli

AIDE Basilicata invitata dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli per partecipare al primo G7 dedicato all’inclusione e alla disabilità di Assisi dal 14 al 16 Ottobre, evento straordinario, occasione per un confronto a livello mondiale tra i Ministri dei Paesi G7.

Nella via principale della città del poverello di Assisi, che dalla Basilica attraversa il paese, numerose le Associazioni che hanno raccontato e condiviso i risultati e i prodotti delle loro attività.

Tra queste spiccava la partecipazione di Aide Basilicata, che con i suoi ragazzi speciali presenti con le loro famiglie, ha esposto i manufatti in ceramica realizzati nel corso dei laboratori, sui meravigliosi carretti decorati a mano da artisti del territorio.

Aide Basilicata è stata presente al G7 di Assisi con una nutrita rappresentanza: 70 tra allievi, famiglie, gruppo di lavoro e le Associazioni partners dei paesi che hanno condiviso le finalità e gli obiettivi del progetto “Acqua, aria, terra e fuoco”, Montalbano Jonico , Melfi e Tricarico.

Nel gruppo di Aide Basilicata, anche la presenza di Lucia Gaudiano ex Assessora che come libera cittadina ha voluto condividere l’esperienza umbra dopo aver creduto efficaciemente nel progetto nel corso del suo mandato, poiché si inseriva nella progettualità di Matera “Città della ceramica”, del Sindaco di Tricarico Paolo Paradiso e del vicesindaco Pietro Battaglia, e della Consigliera del Comune di Montalbano Jonico Emiliana Lisanti, che hanno condiviso le finalità del progetto.

La Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, ha fatto visita allo stand di Aide Basilicata, come promesso nel corso della sua visita a Matera al Laboratorio di Aide, soffermandosi lungamente con i ragazzi, apprezzando i manufatti realizzati a mano in ceramica: grande commozione ha destato il momento di consegna de “La Coppa di Pitagora”, oggetto realizzato e decorato a mano da un allievo speciale del corso, identitario della terra lucana e denso di significati simbolici.

Grandi applausi con impegno da parte della Ministra che ha rinnovato il suo sostegno alle richieste di attenzione da parte delle famiglie: un rinnovato impegno, dunque, che i Ministri suggelleranno con il documento conclusivo a chiusura del Primo G7 dell’Inclusione e della Disabilità.

Afferma la mamma di Cosimo, presente ad Assisi:

“L’auspicio di noi genitori di ragazzi speciali, è che il documento finale possa riempirsi di contenuti concreti che siano a sostegno di noi famiglie molto spesso lasciate sole e che forniscano ai nostri ragazzi la possibilità di una vita indipendente con un progetto lavorativo concreto”.

Per Stefania Draicchio, responsabile di Progetto “i laboratori che hanno impegnato 40 ragazzi della nostra Regione, sono stati un momento di ricchezza straordinaria, in termini di emozioni vissute e sensazioni uniche, ma anche una concreta opportunità per acquisire competenze da spendere in futuro, soprattutto per valorizzare il nostro territorio”.

Conclude Anna Selvaggi Presidente di Aide Basilicata:

“La partecipazione di Aide Basilicata al G7 di Assisi ci ha consentito di realizzare un confronto costruttivo anche con altre Associazioni per essere pronti ad affrontare nuove progettualità, che tengano conto di nuovi spunti e nuovi stimoli che abbiamo raccolto durante la nostra esperienza”.

Ecco la foto con i ragazzi.