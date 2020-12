AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: 71 nuovi Positivi Lucani. Ecco i dati completi Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 20.12.2020.

Report dati processati in data 19 dicembre 2020:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.039

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 82

Tamponi negativi: 957

RICOVERATI N. 102

GUARITI TOTALI N. 44

DECEDUTI: 0

POSITIVI TOTALI N. 82

71 positivi residenti:

4 Avigliano

1 Calvello

1 Castelgrande

1 Ferrandina

2 Filiano

1 Lagonegro

4 Lavello

4 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

4 Matera

1 Melfi

2 Miglionico

1 Montemilone

3 Muro Lucano

1 Palazzo San Gervasio

1 Pescopagano

1 Pietragalla

3 Pignola

17 Potenza

1 Rapolla (domiciliato a Potenza)

2 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

2 Salandra

7 Venosa

1 Vietri di Potenza

3 Viggianello

Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

1 Abruzzo, in isolamento a Lavello (PZ)

1 Campania, in isolamento a Potenza (PZ)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

1 Abruzzo

1 Calabria

1 Campania

6 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 44

3 Barile

1 Ferrandina

1 Genzano di Lucania

1 Lagonegro

1 Laurìa

2 Maratea

18 Melfi

8 Policoro

2 Potenza

3 Ripacandida

4 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.822

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.720

DECEDUTI RESIDENTI N. 216

GUARITI RESIDENTI N. 3.687a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)