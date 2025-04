Addio a Papa Francesco: “il suo legame con la Basilicata è stato intenso, uniti anche nella devozione per la Madonna Nera di Viggiano”. Le parole di cordoglio dalla politica lucana

Parole di cordoglio dal mondo della politica lucana.

Sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo:

“Con Papa Francesco viene a mancare alla comunità cattolica lucana, e non solo ad essa, un alto punto di riferimento spirituale e di impegno sociale per gli ultimi.

Per chi si ispira ai valori francescani da trasferire nella propria vita, in particolare a favore di quanti hanno più bisogno, Papa Francesco è stato un esempio di vita.

Il legame della Basilicata con Papa Francesco è stato intenso e si è consolidato intorno alla devozione per la Madonna Nera di Viggiano, protettrice della Basilicata.

La partecipazione del Pontefice a Matera a fine settembre del 2022 al 27esimo congresso eucaristico nazionale è sicuramente l’ultimo ricordo che conserveremo nella nostra memoria.

Soprattutto la scelta di quel congresso eucaristico di mettere al centro il pane, che si trasforma in Cristo nella Messa, e stata strettamente legata alla città di Matera, la città del pane.

L’affetto del popolo lucano per Papa Francesco per le sue condizioni di salute si è rivelato diffuso nelle ultime settimane con la preghiera e i numerosi messaggi, insieme alle iniziative promosse della Conferenza Episcopale Lucana con la preghiera nelle parrocchie”.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, accoglie con profonda commozione la morte di Papa Francesco:

“Alle 7.35 di questa mattina è tornato alla casa del Padre, lasciando un vuoto incolmabile nella Chiesa e nel cuore di milioni di fedeli in tutto il mondo.

La sua vita è stata un luminoso esempio di servizio, amore e dedizione al Vangelo.

Ha saputo parlare agli ultimi, ai sofferenti, agli emarginati, ricordandoci ogni giorno l’importanza della misericordia, della giustizia e della cura per il prossimo.

Il suo messaggio di umanità e fraternità ha superato i confini della religione, toccando profondamente le coscienze di credenti e non credenti.

Come assessore alla Salute, sento il dovere di rendere omaggio a un Pontefice che ha costantemente difeso la dignità della persona umana, in particolare dei più fragili, dei malati e degli anziani.

La sua voce è stata un richiamo forte a costruire un mondo più giusto, più solidale, più attento alla sofferenza.

Con immensa gratitudine, affido la sua anima all’infinita misericordia di Dio, certo che il suo esempio continuerà a guidarci nel cammino quotidiano di cura e di speranza”.

Scrive Lettieri (PD Basilicata) sulla scomparsa di Papa Francesco:

“La scomparsa di Papa Francesco ci lascia sgomenti e profondamente addolorati.

Una perdita enorme per il popolo cristiano e per il mondo intero.

Il suo messaggio di pace, unità, fratellanza e attenzione agli ultimi arrivi oggi con ancora maggior forza nei cuori di tutti noi e soprattutto in quei paesi in cui sono ancora in corso guerre e disordini.

Al Santo Padre va in questo momento di dolore la nostra preghiera e il nostro ringraziamento per tutto quello che ci ha lasciato in eredità”.

Questo il cordoglio del consigliere regionale Piero Marrese:

“Ho appreso con sincera commozione la notizia della scomparsa di Papa Francesco.

Ho avuto il privilegio di incontrarlo e parlare con lui, e conservo di quell’incontro il ricordo di una persona autentica, capace di ascolto, vicina agli ultimi e profondamente umana.

Il suo impegno instancabile per la dignità delle persone, per il dialogo, per la giustizia sociale e la pace ha lasciato un segno profondo nel nostro tempo.

La sua voce ha saputo farsi sentire là dove spesso regna il silenzio, e il suo esempio continuerà a ispirare chi crede in un mondo più giusto e solidale”.

Così scrive il sindaco del capoluogo di regione, Vincenzo Telesca:

“Potenza si è svegliata profondamente addolorata per la perdita di Papa Francesco, un uomo di pace che ha toccato il cuore di tutti noi.

Il suo messaggio di amore e speranza resterà sempre con noi”.