Acqua: “Finalmente la Puglia pagherà le compensazioni alla Basilicata”. I dettagli

“Finalmente le compensazioni economiche per l’utilizzo dell’acqua saranno versate dalla Puglia nelle casse della Regione Basilicata. Si tratta di risorse che potranno essere utilizzate per la spesa corrente e, come si auspica, investite per il taglio della bolletta idrica per le famiglie e le imprese lucane, per il sostegno alla sanità pubblica e accreditata e per il trasporto pubblico locale”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, che prosegue:

“L’incontro tra i due governatori, previsto a breve, vedrà la presenza del ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto.

Dovrà essere l’occasione per quantificare e conoscere, una volta per tutte, l’ammontare della dotazione finanziaria che, da sempre, spetta alla Basilicata.

Oltre a conoscere l’ammontare del debito, andrebbero verificate le responsabilità, politiche e di altra natura, per i ritardati incassi e per gli eventuali crediti prescritti.

Dopo aver ottenuto il pagamento dei crediti del vecchio accordo, sarà necessario cogliere altri due fondamentali obiettivi, ovvero: assicurarsi che, per il futuro, le compensazioni ambientali verranno versate con regolarità dalla Puglia alla Basilicata e, poi, attraverso l’intervento del governo, ottenere i fondi per le infrastrutture idriche, affinché si ripristinino le capacità di invaso e si riducano le dispersioni idriche.

I tempi sono ormai maturi per istituire un soggetto unico, in sostituzione di Eipli, per la gestione delle infrastrutture idriche delle regioni meridionali”.a

