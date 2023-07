Accreditamento Centro Geriatrico di Matera: “importante passo avanti per anziani e assunzioni”. I dettagli

Il Segretario Confederale Confsal Matera, Marco Bigherati ed il Segretario Generale Fials, Giovanni Sciannarella esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte della Commissione preposta dell’accreditamento definitivo del Centro Geriatrico Matera e per il lavoro svolto dal Direttore Generale della Regione Basilicata, Francesco Bortolan e dall’assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli:

“La notizia rappresenta un importante passo avanti in materia di politiche in favore della popolazione anziana ma anche di assunzioni per tante persone che ricercano lavoro nella propria provincia.

Dopo oltre un anno di battaglie sindacali culminate con diverse manifestazioni portate avanti dalle nostre organizzazioni per sostenere il Centro Geriatrico Materal, finalmente riceviamo questa grandiosa notizia per tutta la cittadinanza ed anche soprattutto per l’Asm che finalmente potrà inviare i pazienti post acuti e decongestionare i reparti e rilanciare la sanità materana.

Esprimiamo vicinanza a tutti i lavoratori della strutture che in questi anni con grande abnegazione hanno sostenuto la struttura, alle famiglie, agli ospiti della struttura che potranno vivere in tranquillità senza paura di imminenti chiusure.

Inoltre esprimiamo vicinanza e solidarietà ai direttori del Centro Geriatrico Srl e ai vertici della Fondazione San Raffaele per aver concluso l’iter in tempi contenuti e soprattutto per aver continuato a mantenere aperta una struttura in questo lungo periodo”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)