A Tursi, Bernalda, Pisticci, Policoro e Ferrandina incontri pubblici per dare una mano ai cittadini con il bonus gas. Ecco i dettagli

“Ho deciso di scendere in campo in prima persona per spiegare gli ultimi due provvedimenti intrapresi dal Governo Bardi, quello della Legge sul Gas e del bando dedicato ai non metanizzati.

Due interventi che rivoluzioneranno questa regione per sempre con un aiuto impressionante e fortemente impattante per l’economia domestica dei nostri concittadini”.

Lo afferma il capogruppo della Lega, Pasquale Cariello, precisando che:

“La legge sul Bonus gas, che ricordiamo sconta ai lucani la molecola Gas, che sarà pari a zero in bolletta e il bando che prevede lo stanziamento di 90 milioni di euro per chi non ha metano e che di conseguenza potrà dotarsi di impianti di fonti energetiche rinnovabili, sono due interventi che meritano approfondimenti e spiegazioni affinché tutti possano capirne bene gli effetti benefici.

Ecco perché prossima settimana, con un tour iniziale che prevedrà incontri pubblici a Tursi, Bernalda, Pisticci, Policoro e Ferrandina comincerò un inter divulgativo, anche grazie all’aiuto degli esponenti politici locali, che sarà utile anche per la compilazione delle domande dei cittadini.

Sono orgoglioso di iniziare dal Metapontino e dal territorio che mi ha cresciuto e che spero di ripagare aiutando le famiglie in questo momento di difficoltà a ricevere due aiuti fondamentali per il futuro”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)