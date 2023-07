A Tricarico l’ispettore regionale dell’Associazione nazionale Carabinieri. Ecco le foto

Sabato 8 luglio mattina, nella sezione “Donato Fezzuoglio” di Tricarico, si è svolta la riunione periodica delle dieci sezioni lucane dell’Anc, Associazione nazionale Carabinieri, con l’ispettore regionale per la Basilicata, generale di divisione Luigi Finelli, accolti dagli iscritti e dal presidente dell’Anc di Tricarico Antonio Gagliardi.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai presidenti delle dieci sezioni Anc di Matera, Policoro e Tricarico per la provincia di Matera e di Acerenza, Lagonegro, Lavello, Melfi, Potenza, Venosa e Villa d’Agri per la provincia di Potenza, i due coordinatori provinciali, Vito Savino per Matera e Marcello Vona per Potenza.

Sono anche intervenuti:

il comandante della Compagnia dei carabinieri di Tricarico, capitano Andrea Calabria;

il comandante della Stazione dei carabinieri di Tricarico, maresciallo Oliviero Del Casale;

il sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso.

Si è trattato di una riunione di coordinamento per fare il punto sull’attuale organizzazione delle dieci sezioni lucane dell’Anc e dei gruppi di volontariato all’interno di otto di esse: Acerenza, Lagonegro, Matera, Melfi, Policoro, Tricarico, Venosa e Villa d’Agri e per parlare del futuro delle sezioni Anc in Basilicata e dei compiti che i gruppi di volontariato, al loro interno, stanno attualmente svolgendo e potranno svolgere.

Il sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, salutando a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta l’ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri, ha detto che:

“la sua visita non fa altro che rafforzare in noi la convinzione che la collaborazione con la sezione locale dell’Anc deve essere sempre più proficua; la collaborazione tra amministrazione, Anc e altre associazioni di volontariato può portare a un incremento di alcuni servizi rivolti alla cittadinanza”.

Ecco le foto della giornata.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)