Montescaglioso: aperte le iscrizioni per la “Cavalcata per San Rocco”. Ecco i dettagli

San Rocco viene celebrato in molti comuni della Basilicata.

Oltre alle celebrazioni di Tolve, che festeggia il Santo Taumaturgo ad agosto e settembre, anche Montescaglioso onora il Santo di Montpellier.

Le celebrazioni religiose e civili si svolgono durante il mese di agosto, quando i molti emigranti rientrano per partecipare a queste celebrazioni.

Ma è il 20 agosto il giorno che il comune del materano dedica interamente al suo Santo patrono.

La Festa è un momento storico, una festa religiosa e un momento socioculturale molto importante.

Viene vissuta con molta fede sia dai cittadini che dai fedeli che raggiungono Montescaglioso da tutta la Basilicata.

I volontari del Comitato Feste di Montescaglioso annunciano:

“A partire dal 10 luglio sono aperte le iscrizioni per la ‘Cavalcata per San Rocco’ del 18 agosto sera e 20 agosto sera.

Come da tradizione la sera del 31 luglio ci sarà sia l’asta per il tiro del carro trionfale e sia l’asta per lo stendardo che aprirà la cavalcata nelle due serate.

Per consentirci di organizzare al meglio le due cavalcate, vi invitiamo ad iscrivervi nel più breve tempo possibile (Sarà consentita l’iscrizione ad un numero massimo di 40 Cavalieri).

Inoltre per coloro i quali parteciperanno per la prima volta, consigliamo di prenotare con largo anticipo la mantellina.

Referente Giuseppe Disabato 334/3349641.

Siamo sicuri che anche quest’anno sarete in tanti e che la vostra presenza sia doveroso e onorato omaggio nei confronti del nostro amato Patrono.

Biglietti ‘Grande lotteria di San Rocco 2023’ disponibili presso la nostra sede del Comitato.

Anche quest’anno saranno presenti alla nostra festa patronale il Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso AGML e la Bassa Musica ‘Don Bosco’ Città Di Montescaglioso – MT.

Con grande gioia ed immensa soddisfazione annunciamo che il concerto del 𝟐𝟏 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 sarà tenuto da uno dei pilastri della musica leggera italiana: 𝐄𝐃𝐎𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐁𝐄𝐍𝐍𝐀𝐓𝐎.

Cantautore, polistrumentista e rocker, Edoardo Bennato si è sempre contraddistinto sulla scena musicale per il coraggioso mix di stili diversi, condito da una grande ironia e da una critica alla società moderna.

La longevità artistica di questo straordinario cantautore è indiscussa: i suoi brani musicali sono divenuti ormai intergenerazionali e costituiscono una parte imprescindibile del patrimonio cantautorale della musica italiana“.

