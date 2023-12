A Tricarico il Segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio insieme ai socialisti lucani: “Scotellaro oggi sarebbe in prima linea”. I dettagli

A Tricarico, città natale di Rocco Scotellaro, il Segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio insieme ai socialisti lucani ha onorato il Sindaco socialista che ha fatto dell’emancipazione degli ultimi la sua ragione di vita.

“È importante ricordare una energia culturale e politica come Scotellaro, esempio di impegno sociale e civile di altissimo profilo.

Le sue opere sono estremamente attuali e rappresentano una pietra miliare per la cultura socialista e meridionalista.

Scotellaro oggi sarebbe in prima linea per contrastare l’idea divisiva del Paese che trasuda dall’idea di riforma della destra italiana sull’autonomia differenziata.”

Il Segretario Maraio, parlando delle prossime elezioni regionali in Basilicata, ha aggiunto:

“dice bene Enzo Amendola quando richiama tutti al dialogo, ma dovrebbe dirlo in particolare al suo partito.

È il PD lucano che ha da tempo rinunciato al ruolo di federatore della coalizione di centrosinistra, cedendo alla tendenza all’autosufficienza e sottraendosi al confronto con gli alleati.

Atteggiamento che negli ultimi anni ha determinato importanti sconfitte.

Occorre generosità del principale partito della coalizione, come spesso dichiara la Segretaria Elly Schlein, per realizzare l’unità della coalizione..

È sempre un errore politico scegliere intervenendo dall’alto.

Alle elezioni ci si presenta con l’entusiasmo di una proposta condivisa e non subita dai territori.

I socialisti sono già al lavoro per costruire una alternativa inclusiva con i partiti e i movimenti.

Per quanto ci riguarda per il Psi lucano resta in campo la candidatura per la Presidenza della regione del nostro segretario regionale, Livio Valvano, che ha già avviato proficue interlocuzioni con gli altri partiti della coalizione.”