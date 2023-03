A Tricarico arriva una rassegna di film per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro! Ecco i dettagli

Accademia della Ruralità: rassegna film per centenario nascita Scotellaro

Una rassegna di film è il motivo centrale del Progetto Pier Paolo Pasolini promosso dall’ Accademia della Ruralità “Giuseppe Avolio” come introduzione alle iniziative del Centenario della nascita di Rocco Scotellaro.

La rassegna – al Centro di Documentazione “Rocco Scotellaro” Tricarico – è cominciata in questi giorni e si concluderà il 26 marzo.

Si sottolinea in una nota:

“L’Accademia della Ruralità di Tricarico è un soggetto strategico per affrontare il nodo del rapporto ruralità-città.

La coerenza e l’impegno di Avolio (a cui è intitolata) hanno pieno riscontro nelle sue mille battaglie per l’agricoltura, ma soprattutto per l’affermazione della giustizia, della libertà e dell’uguaglianza.

Sempre sorretto dalle sue idee, non si è tirato mai indietro, anzi è andato avanti senza timore, con la forza di un uomo di grande e profonda dignità, che ha affrontato gli ostacoli avendo come obiettivo il bene comune, l’affermazione della centralità del mondo agricolo”.

Uno strumento “non accademico” che intende mettere in dialogo coloro che operano nel sistema della conoscenza con gli operatori economici e sociali.

Per l’Accademia Scotellaro è un punto di riferimento.

Spiega Paolo Carbone a nome dell’Accademia:

“La nostra attività non ha nulla di celebrativo, non è un’operazione di nostalgia, ma piuttosto di recupero della storia che ha visto la Basilicata, attraverso la lotta per la terra e la riforma agraria, un banco di prova di quella complessa Questione Meridionale che non ha mai perso di attualità.

Siamo convinti che conoscere la storia e il passato aiuta a svolgere e a fare bene il nostro lavoro di rappresentanza delle comunità dei territori trasmettendo valori culturali alle giovani generazioni”.

