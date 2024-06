A Scanzano Jonico talenti lucani in concerto! I dettagli dell’evento

Tutto pronto a Scanzano Jonico per l’evento regionale della Festa della Musica giunta alla trentesima edizione in programma il prossimo 21 giugno 2024 promosso da Ente Pro Loco Basilicata e Pro Loco Scanzano Jonico Aps.

Ricco il programma dell’appuntamento lucano dal titolo “Talenti Lucani in Concerto” con il patrocinio del Comune di Scanzano Jonico (Mt) e Regione Basilicata, inserito nel cartellone nazionale degli eventi patrocinati dal Ministero della Cultura, Commissione Europea Rappresentanza in Italia, Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e la Rai – radiotelevisione italiana, fa sapere Rocco Franciosa, Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps il quale sottolinea:

“puntiamo a mettere al centro il protagonismo dei giovani artisti lucani“.

Sono 12 i giovani talenti tutti lucani che si esibiranno sul palco allestito in Piazza Gramsci a partire dalle ore 21 grazie al prezioso supporto di Italia Eventi: El Dipita, Aury, Rocco Cifarelli, Controsenso, Mario De Giorgio, Alberto Giovinazzo, Mariana Iantrono, Gianpaolo Laverio, Giuseppe Magariello, Noname Band, Rakshasa e Yothy.

Per l’occasione saranno presenti tra gli ospiti speciali della Festa della Musica lucana: Filomena Moccia in arte Almanera, cantautrice italiana, Mirko Gisonte, giovane chitarrista e Ambasciatore della Basilicata nel Mondo, Salvatore Pace, maestro musicale Fisarmonica Diatonica con laurea in Musiche Tradizionali e Danilo Vignola, fra i più grandi artisti internazionali di ukulele, che saranno intervistati dai dirigenti della Pro Loco Scanzano Jonico Aps Teresa Porto e Raffaele Buonfanti, per trasmettere alle nuove generazioni la loro esperienza, passione e amore per la musica.

Ad impreziosire la manifestazione la presenza in piazza del villaggio solidale promosso da Fidas donatori sangue Basilicata e Give Life Fidas Scanzano Jonico per sensibilizzare alla cultura del dono e della solidarietà e l’angolo della sostenibilità con l’Associazione Eventi Green per aiutare aziende, associazioni, Pro Loco, istituzioni e cittadini a ridurre l’impatto antropico degli eventi e delle attività, e per una sempre maggiore e corretta raccolta differenziata dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente.

Sarà presente anche la “Sagra del Tartufo Gelato di Pizzo” eccellenza calabrese con l’Antica Gelateria di Pizzo per un’attività promozionale fuori regione.

All’apertura della manifestazione previsto il saluto di benvenuto del Sindaco di Scanzano Jonico Pasquale Cariello, della Presidente di Fidas donatori sangue Basilicata Isa Cammarota, del Presidente di Give Life Fidas Scanzano Paolo Domenico Sarubbi, del dirigente dell’Associazione Eventi Green, del Presidente Pro Loco Scanzano Jonico Franco Calone e di Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps.

Di seguito la locandina con i dettagli.