A San Mauro Forte per gli studenti un servizio mensa più efficace e libri di testo fin dal primo giorno di scuola! I dettagli

Ottimizzazione del servizio di mensa scolastica a San Mauro Forte.

Un servizio più efficace e garantito con anticipo rispetto allo scorso anno. Non solo.

Anche con uno snellimento nella procedura di ritiro dei ticket velocizzata con la prenotazione telematica direttamente sul sito istituzionale (www.comune.sanmauroforte.it), evitando – così – ai genitori code e lungaggini.

Da quest’anno, dunque, basterà accedere all’area indicata del sito internet del Comune e procedere con la registrazione on-line dei propri figli.

La fornitura della mensa, che interessa gli alunni della locale scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, è stata nuovamente affidata dall’Amministrazione comunale alla cooperativa “Esteja”.

Una conferma, insomma, considerato il buon servizio reso dalla stessa nel precedente anno scolastico.

Il Sindaco, Nicola Savino, sottolinea:

“Purtroppo, rispetto al 2022-2023, si è dovuto procedere a un ritocco inevitabile delle tariffe, visto il diffuso aumento dei prezzi dei prodotti e delle forniture accessorie a carico della ditta appaltatrice.

Oltretutto, rispetto a un tariffario fermo da anni”.

Nella fattispecie, il costo del buono mensa è passato dagli 80 centesimi di euro a 2 euro per le fasce reddituali basse e da 1 euro a 2 euro e 50 centesimi per le restanti fasce reddituali.

Spiega il primo cittadino:

“Non potevamo fare diversamente.

Per il resto, rispetto al piano di diritto allo studio, ci siamo mossi per tempo, così da assicurare agli studenti la fornitura dei libri di testo fin dal primo giorno di scuola, come pure per la disponibilità d’uso della palestra, per le attività motorie”.a

