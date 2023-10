Ferrandina si veste di rosa per combattere il tumore al seno. Questa l’iniziativa

Anche a Ferrandina giornata dedicata al sostegno ed alla prevenzione del tumore al seno con l’organizzazione del Comune e dell’Associazione Susan G. Komen Italia, prevista domenica 15 ottobre c.a. una passeggiata che avrà la caratteristica di tingersi di “ROSA” perché dedicata soprattutto alle donne per prevenire e curare detta malattia che ne coinvolge la gran parte.

Partenza prevista dalla piazza Largo Palestro, nello storico rione “La Cittadella”, alle ore 10:30 circa, sarà ancora possibile, per chi non avesse ancora provveduto, ritirare il caratteristico Kit dalle ore 09:30 presso l’adiacente Complesso Monastico ex Convento delle Clarisse di Santa Chiara.

L’organizzazione fa fede sulla collaborazione di cittadini e commercianti nell’allestimento di strade e vetrine in “ROSA”, per tutto il mese in corso, in segno di sensibilità, coinvolgimento e partecipazione per lottare contro questo grave male che soprattutto in questa zona da il meglio di sé, e ricordando che la prevenzione ed un corretto stile di vita sano, insieme ad una corretta alimentazione e movimento, aiuta a combattere questa grave malattia.

Appuntamento a domenica 15 ottobre dunque, con la passeggiata in “ROSA” a cura di “Race for the cure” di Susan G. Komen Italia.

Di seguito la locandina con i dettagli.

