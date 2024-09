A Policoro un vero e proprio mare di folla ed entusiasmo per il concerto di Noemi! Ecco le foto

La città di Policoro protagonista nella famosissima “Notte di Heraclea”.

L’appuntamento di quest’anno ha trasformato Policoro in un grande palcoscenico in cui si sono esibiti grandi artisti, dall’animazione per bambini in Piazza Eraclea, ai musicisti della Street Band che hanno allietato i visitatori con note e melodie in tutto il corso di via Siris.

𝐀𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟏 𝐞 𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚, a scaldare l’atmosfera ci hanno pensato Le Fontane Danzanti, con due momenti e spettacoli diversi che hanno illuminato via Siris (incrocio con via Monte Bianco) con magiche ed emozionanti combinazioni di giochi d’acqua, fuoco, musica e colori rappresentando un momento unico ed irripetibile.

𝐀𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟐 il clou della serata: in piazza Dante il concerto della cantante Noemi che è arrivata in città per presentare il nuovo successo “Non ho bisogno di te” e stregare tutti i presenti con la sua voce graffiante ed un repertorio di canzoni che fanno parte della vita e dei ricordi di tutti.

Una chiusura “col botto” dunque per la città di Policoro che ormai da tre anni, attraverso l’evento della 𝐍𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞𝐚, 𝐡𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐩𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐞𝐝 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐥𝐚 𝐏𝐅𝐌, 𝐂𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨, 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐍𝐨𝐞𝐦𝐢.

La serata con fiumi di gente è stata goduta appieno da tutti i cittadini, ricordandola per sempre come lo spettacolo più bello dell’estate 2024.

Ecco le foto della serata.