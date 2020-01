A Policoro l’incontro con Edda, testimone della furia nazista: ecco l’iniziativa

Anche Policoro ricorderà le vittime dell’Olocausto.

Lunedì 27 Gennaio, dalle ore 9:30, nella Sala consiliare del Comune, si terrà l’iniziativa “L’Olocausto nell’Olocausto”, organizzata dall’IIS “Pitagora” e dall’Amministrazione locale.

Nel corso del convegno, i presenti avranno modo di conoscere Edda Seeliger, tedesca che, da quasi 50 anni, vive in Basilicata, la quale, attraverso i suoi racconti, potrà testimoniare a nome di tutti coloro che hanno vissuto la tragedia della guerra.

Al fine di far conoscere a tutti i luoghi dell’Olocausto, sarà allestita (per una settimana nella casa municipale e per un’altra all’IIS “Pitagora”) la mostra fotografica collettiva “Un viaggio nella memoria”: racconto fotografico realizzato da alcuni soci dell’associazione Radici Motrici che a novembre si sono recati proprio ad Auschwitz e Birkenau.

Con tale iniziativa, che rientra nel progetto curriculare dei “Lunedì di Pitagora”, si intende informare, formare e sensibilizzare soprattutto gli studenti, con il coinvolgimento diretto degli stessi, anche attraverso i linguaggi del nostro tempo: la musica e l’audiovisivo.

Infatti, durante la giornata, uno di loro presenterà una canzone rap scritta di suo pugno, mentre altri presenteranno un vedeoclip da loro realizzato.

Di seguito la locandina dell’evento.